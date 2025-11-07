Укр Рус Eng

Одіозна румунська політикиня Шошоаке заявила, що її хочуть запроторити у психлікарню

Новини — П'ятниця, 7 листопада 2025, 18:07 — Марія Ємець

Скандальна румунська депутатка Діана Шошоаке знову прийшла на допит до прокуратури та стверджує, що її хочуть відправити до психіатричної лікарні.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

7 листопада лідерка партії SOS Romania знову з'явилася на допит до прокуратури. Журналісти запитували її про те, з чим пов’язаний її виклик цього разу. 

"Вони викликали мене на допит, я не знаю, чому, і щоб я дала згоду на поміщення у психіатричну лікарню. Вони сказали, що це через мої політичні заяви, які вони вважають неналежними", – сказала Шошоаке.

Нагадаємо, Шошоаке запрошували до прокуратури також місяць тому. Проти неї висувають загалом 11 звинувачень, у тому числі про пропаганду руху "легіонерів", просування культу воєнних злочинців та заперечення Голокосту. 

Європарламент почав процес зняття імунітету з Діани Шошоаке.

Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками. Нещодавно вона похизувалась, як у 2023 році не дала Володимиру Зеленському виступити в румунському парламенті, та заявила, що "переламає йому ноги" у разі такої спроби, та знову повторила свої заяви про "понад мільйон румунів" в Україні, яким "не дають розмовляти румунською і молитися".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія
Реклама: