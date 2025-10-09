Європарламент почав процес зняття імунітету із одіозної румунської Шошоаке

Європейський парламент у четвер офіційно розпочав процедуру зняття імунітету з Діани Шошоаке – одіозної румунської політикині, відомої також антиукраїнськими поглядами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола сказала, що отримала запит Генеральної прокуратури Румунії про зняття імунітету Шошоаке і передасть його на розгляд комісії з юридичних питань.

Ця комісія ухвалить рекомендацію щодо зняття або збереження імунітету євродепутатки, після чого питання винесуть на голосування в пленарному засіданні Європейського парламенту.

Щоб Шошоаке втратила імунітет, необхідна проста більшість голосів у Європарламенті.

Нагадаємо, румунська євродепутатка перебуває під слідством за 11 злочинами, серед яких – пропаганда "культу воєнних злочинів" і заперечення Голокосту.

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками, на додачу про тих, що згадуються у звинуваченнях. Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону.

Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Шошоаке за рішенням СБУ заборонили в’їзд в Україну на три роки.