Cкандальна румунська політикиня прийшла у прокуратуру, яка підозрює її в 11 злочинах

Скандальна політикиня Діана Шошоаке, лідерка партії SOS Romania, з’явилася у прокуратуру Румунії, де її мають поінформувати про статус у складній справі із серією звинувачень.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вдень 6 жовтня Шошоаке прибула до Генпрокуратури, куди її викликали для інформування про статус підозрюваної у складній справі, де їй висувають загалом 11 звинувачень. Серед іншого, це пропаганда руху легіонерів, просування "культу воєнних злочинців" та заперечення Голокосту.

У цій же справі, також 6 жовтня, мають допитати її колишнього чоловіка Сильвестру Шошоаке.

Діану Шошоаке під прокуратурою зустрічала група її прихильників. Вона перед тим, як увійти у будівлю, назвала себе "найбільш незручним антисистемним політиком" і заявила, що "не може дочекатися свого арешту".

Шошоаке викликали до прокуратури ще два тижні тому, але вона не з’явилася на засідання, пояснивши це тим, що була за кордоном. Прокурори попросили про зняття її імунітету депутатки Європарламенту для продовження розслідування.

Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками, на додачу про тих, що згадуються у звинуваченнях. Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону.

Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Шошоаке за рішенням СБУ заборонили в’їзд в Україну на три роки.