Скандальная румынская депутат Шошоаке заявила, что ее хотят закрыть в психбольницу

Скандальная румынская депутат Диана Шошоаке снова пришла на допрос в прокуратуру и утверждает, что ее хотят отправить в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

7 ноября лидер партии SOS Romania снова явилась на допрос в прокуратуру. Журналисты спрашивали ее о том, с чем связан ее вызов на этот раз.

"Они вызвали меня на допрос, я не знаю, почему, и чтобы я дала согласие на помещение в психиатрическую больницу. Они сказали, что это из-за моих политических заявлений, которые они считают неподобающими", – сказала Шошоаке.

Напомним, Шошоаке приглашали в прокуратуру также месяц назад. Против нее выдвигают всего 11 обвинений, в том числе о пропаганде движения "легионеров", продвижение культа военных преступников и отрицание Холокоста.

Европарламент начал процесс снятия иммунитета с Дианы Шошоаке.

Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками. Недавно она похвасталась, как в 2023 году не дала Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте, и заявила, что переломает ему ноги в случае такой попытки, и снова повторила свои заявления о "более миллиона румын" в Украине, которым "не дают разговаривать на румынском и молиться".