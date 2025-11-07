У німецькому місті скандал: рішення ухвалили за допомогою депутата від "АдН"

Відділення німецької Партії зелених у місті Кіль потрапило у скандал після того, як ухвалило свою пропозицію у комітеті міської ради завдяки голосу від фракції "Альтернативи для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У четвер "Зелені" подали в комітет з питань будівництва Кіля пропозицію про реконструкцію вулиці. Члени комітету від Соціал-демократичної партії, коаліційного партнера "Зелених", а також консерваторів ХДС проголосували проти цього проекту.

Але пропозиція здобула мінімальну перевагу в комітеті завдяки голосам лівих і депутата ультраправої "АдН". Останнє викликало бурхливі дискусії в лавах "Зелених": партія публічно виключає будь-яку співпрацю з "Альтернативою для Німеччини".

"Коли стало зрозуміло, що наша поправка отримала більшість голосів лише завдяки голосам "АдН", ми повинні були припинити процедуру. Ми несемо за це відповідальність і робимо з цього необхідні висновки", – сказав керівник кільського відділення партії Фінн Прідат.

Тим часом "Зелених" розкритикували і їхні колеги з СДПН та ХДС, які сказали, що партія "спровокувала" участь ультраправого депутата в голосуванні.

Одне з останніх опитувань у Німеччині щодо політичних симпатій виборців свідчить, що підтримка керівного правоконсервативного блоку ХДС/ХСС та ультраправої "Альтернативи для Німеччини" майже однакова, з мінімальним лідерством правоконсерваторів.

Чинний канцлер і лідер ХДС Фрідріх Мерц нещодавно знову підтвердив жорстку лінію, зазначивши, що ніякої співпраці з "АдН" не буде, поки він очолює партію.