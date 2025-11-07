В немецком городе скандал: решение приняли с помощью депутата от "АдГ"

Отделение немецкой Партии зеленых в городе Киль попало в скандал после того, как приняло свое предложение в комитете городского совета благодаря голосу от фракции "Альтернативы для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В четверг "Зеленые" подали в комитет по вопросам строительства Киля предложение о реконструкции улицы. Члены комитета от Социал-демократической партии, коалиционного партнера "Зеленых", а также консерваторов ХДС проголосовали против этого проекта.

Но предложение получило минимальное преимущество в комитете благодаря голосам левых и депутата ультраправой "АдГ". Последнее вызвало бурные дискуссии в рядах „Зеленых": партия публично исключает любое сотрудничество с "Альтернативой для Германии".

"Когда стало понятно, что наша поправка получила большинство голосов только благодаря голосам „АдГ", мы должны были прекратить процедуру. Мы несем за это ответственность и делаем из этого необходимые выводы", – сказал руководитель кильского отделения партии Финн Придат.

Между тем "Зеленых" раскритиковали и их коллеги из СДПГ и ХДС, которые сказали, что партия "спровоцировала" участие ультраправого депутата в голосовании.

Один из последних опросов в Германии о политических симпатиях избирателей свидетельствует, что поддержка правящего правоконсервативного блока ХДС/ХСС и ультраправой "Альтернативы для Германии" почти одинакова, с минимальным лидерством правоконсерваторов.

Действующий канцлер и лидер ХДС Фридрих Мерц недавно вновь подтвердил жесткую линию, отметив, что никакого сотрудничества с "АдГ" не будет, пока он возглавляет партию.