С бывшего генпрокурора Польши, который скрывается в Венгрии, сняли иммунитет

Сейм Польши в пятницу проголосовал за снятие депутатского иммунитета с представителя фракции бывшей партии власти "Право и справедливость", экс-генерального прокурора Збигнева Зёбро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Польский Сейм в пятницу провел 26 голосований по лишению Зёбро иммунитета – по каждому из 26 обвинений, которые ему хочет предъявить прокуратура.

В каждом случае за снятие иммунитета высказались от 248 до 261 польского депутата, а против – от 184 до 197 депутатов. Максимум до нескольких десятков депутатов воздержались при голосовании.

В отдельном, 27-м голосовании Сейм Польши дал согласие на задержание и возможный временный арест депутата "ПиС". За это проголосовали 244 депутата, против – 198, никто не воздержался.

Зёбро инкриминируют то, что на посту генерального прокурора и по совместительству министра юстиции Польши он организовал подставные конкурсы на многомиллионные гранты из Фонда справедливости, который подчинялся Минюсту.

Среди прочего, за средства Фонда было приобретено шпионское программное обеспечение Pegasus, которое правительство "Права и справедливости" использовало для слежки за оппонентами.

Еще до того, как вопрос о снятии иммунитета рассмотрели в Сейме, Зёбро уехал в Венгрию, где находится до сих пор. Политик утверждает, что не планирует просить политического убежища.

Зёбро уже пытались арестовать в начале года, но тогда ему удалось избежать ареста.