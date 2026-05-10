ЗМІ: у Німеччині розглядають Штайнмаєра на роль перемовника щодо миру від ЄС

У Німеччині нібито планують обговорити кандидатуру чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра на роль перемовника від ЄС у переговорному процесі щодо російсько-української війни.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела у керівній коаліції, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, у керівній коаліції Німеччини розглядають Штайнмаєра як потенційного кандидата на роль перемовника від Євросоюзу у переговорному процесі щодо російсько-української війни, та планують обговорити між собою це питання.

Термін Штайнмаєра на посаді президента добігає кінця – його наступника обиратимуть 30 січня 2027 року.

Аргументація за цим полягає у тому, що ексканцлер Шредер – якого на роль перемовника від ЄС запропонував очільник Кремля – "не схоже, що сам впорається з таким великим завданням, але "переговорний дует" у складі Шредера і Штайнмаєра може бути цікавою ідеєю".

У матеріалі не уточнюють, наскільки широку підтримку має ідея про двох посередників-перемовників, чи передусім йдеться про кандидатуру Штайнмаєра.

Як відомо, Штайнмаєр вже був долучений до переговорного процесу, який відбувався до початку повномасштабної війни.

Одночасно ЗМІ дізналися від джерел в уряді, що Берлін не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника, і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

У лавах СДПН пролунали окремі голоси за те, аби серйозно розглянути пропозицію Кремля, якщо це дасть шанс на наближення миру; водночас частина представників партії відреагували критично.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля. Серед останнього, у січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

На цьому тлі в СДПН кілька разів порушували питання про виключення Шредера, але невдало.



