Між Туском і Навроцьким спалахнула суперечка через призначення у спецслужбах

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск і президент країни Кароль Навроцький у пʼятницю обмінялись серією звинувачень на тлі блокування підвищення 136 працівників спецслужб у званні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Туск у пʼятницю звинуватив Навроцького в тому, що той заблокував підвищення до молодшого офіцерського звання 136 працівників Військової контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, назвавши це "продовженням війни президента з польським урядом".

Сам президент Польщі у відповідь звинуватив Туска в тому, що він начебто заборонив керівникам спецслужб зустрічатися з президентом Польщі та розпорядився не надавати йому "важливу інформацію щодо безпеки держави".

"Були скасовані чотири мої зустрічі з керівниками служб – саме на них мали бути обговорені ключові питання безпеки Польщі; також мали бути ухвалені рішення щодо призначення офіцерів, – сказав Навроцький.

На ці звинувачення президента у п'ятницю ввечері в розмові з журналістами в Сеймі відреагував і Туск, сказавши, що реакція Навроцького "не відповідає дійсності і не має жодного обґрунтування".

"Я б хотів, щоб він (Навроцький. – Ред.) не відходив від істини, а також знав Конституцію, свої повноваження, повноваження прем'єр-міністра і уряду – може, в майбутньому він цього навчиться", – сказав він.

У ситуацію втрутився і міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, який сказав, що президент у Польщі не має повноважень отримувати інформацію безпосередньо від керівників спецслужб, а їхнім єдиним керівником є премʼєр.

Він додав, що попередник Навроцького на посаді Анджей Дуда завжди завжди дотримувався правил співпраці зі спецслужбами і контактував з ними виключно через прем'єр-міністра або міністра-координатора, а також ніколи не блокував призначення на офіцерську посаду співробітників розвідки.

Це не перший випадок, коли президент і премʼєр Польщі публічно конфліктують.

У вересні Туск гостро відреагував на заяву Навроцького, який зажадав пояснень уряду після публікації у ЗМІ, що житловий будинок під Любліном в день атаки БпЛА зруйнувала ракета з винищувача.

Більшість громадян Польщі у липні скептично оцінювали перспективи співпраці уряду Дональда Туска і Навроцького.