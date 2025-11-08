Между Туском и Навроцким разгорелся спор из-за назначений в спецслужбах

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Кароль Навроцкий в пятницу обменялись серией обвинений на фоне блокирования повышения 136 сотрудников спецслужб в звании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Туск в пятницу обвинил Навроцкого в том, что тот заблокировал повышение до младшего офицерского звания 136 сотрудников Военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности, назвав это "продолжением войны президента с польским правительством".

Сам президент Польши в ответ обвинил Туска в том, что он якобы запретил руководителям спецслужб встречаться с президентом Польши и распорядился не предоставлять ему "важную информацию о безопасности государства".

"Были отменены четыре мои встречи с руководителями служб – именно на них должны были быть обсуждены ключевые вопросы безопасности Польши; также должны были быть приняты решения о назначении офицеров, – сказал Навроцкий.

На эти обвинения президента в пятницу вечером в разговоре с журналистами в Сейме отреагировал и Туск, сказав, что реакция Навроцкого "не соответствует действительности и не имеет никакого обоснования".

"Я бы хотел, чтобы он (Навроцкий. – Ред.) не отходил от истины, а также знал Конституцию, свои полномочия, полномочия премьер-министра и правительства – может, в будущем он этому научится", – сказал он.

В ситуацию вмешался и министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, который сказал, что президент в Польше не имеет полномочий получать информацию непосредственно от руководителей спецслужб, а их единственным руководителем является премьер.

Он добавил, что предшественник Навроцкого на посту Анджей Дуда всегда соблюдал правила сотрудничества со спецслужбами и контактировал с ними исключительно через премьер-министра или министра-координатора, а также никогда не блокировал назначение на офицерскую должность сотрудников разведки.

Это не первый случай, когда президент и премьер Польши публично конфликтуют.

В сентябре Туск резко отреагировал на заявление Навроцкого, который потребовал объяснений от правительства после публикации в СМИ, что жилой дом под Люблином в день атаки БПЛА разрушила ракета с истребителя.

Большинство граждан Польши в июле скептически оценивали перспективы сотрудничества правительства Дональда Туска и Навроцкого.