У Данії фіксують зростання кількості сирійців, які повертаються на батьківщину

З початку року у Данії кількість громадян Сирії, які повернулись у рідну країну, зросла до рекордного рівня.

Як пише "Європейська правда", про це в суботу повідомило Міністерство у справах іноземців та інтеграції Данії.

За перші девʼять місяців 2025 року програмою репатріації до Сирії скористались 523 людини, з них 413 уже повернулись до Сирії. За весь 2024 рік таких у Данії було 94.

"Сирійці, які приїхали сюди близько 10 років тому, на жаль, виділяються у багатьох негативних статистичних показниках, і багатьом, очевидно, було важко інтегруватися в данське суспільство", – прокоментував міністр у справах іноземців та інтеграції Данії Расмус Стоклунд.

Програма репатріації, яка у Данії діє з 1993 року, передбачає одноразову виплату у 160 тисяч крон (24,8 тисячі доларів) на дорослого і, за необхідності, додаткові витрати на проїзд, ліки та допомогу дітям.

У Німеччині міністр внутрішніх справ Александр Добріндт раніше заявив, що уряд цього року хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

Короткострокові поїздки до Сирії також призводитимуть до втрати права на захист у Німеччині для сирійських біженців.