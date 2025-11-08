В Дании фиксируют рост количества сирийцев, возвращающихся на родину

С начала года в Дании количество граждан Сирии, вернувшихся в родную страну, выросло до рекордного уровня.

Как пишет "Европейская правда", об этом в субботу сообщило Министерство по делам иностранцев и интеграции Дании.

За первые девять месяцев 2025 года программой репатриации в Сирию воспользовались 523 человека, из них 413 уже вернулись в Сирию. За весь 2024 год таких в Дании было 94.

"Сирийцы, которые приехали сюда около 10 лет назад, к сожалению, выделяются во многих негативных статистических показателях, и многим, очевидно, было трудно интегрироваться в датское общество", – прокомментировал министр по делам иностранцев и интеграции Дании Расмус Стоклунд.

Программа репатриации, которая в Дании действует с 1993 года, предусматривает единовременную выплату в 160 тысяч крон (24,8 тысячи долларов) на взрослого и, при необходимости, дополнительные расходы на проезд, лекарства и помощь детям.

В Германии министр внутренних дел Александр Добриндт ранее заявил, что правительство в этом году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили убежища, но их заявления были отклонены.

Краткосрочные поездки в Сирию также будут приводить к потере права на защиту в Германии для сирийских беженцев.