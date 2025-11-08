СМИ: ЕС и Бельгия пока что не смогли договориться об использовании росактивов

Техническая встреча между представителями Европейской комиссии и Бельгии в пятницу не привела к прорыву в вопросе, как использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Euronews со ссылкой на источники.

По словам источников Euronews в правительстве Бельгии, в бельгийском правительстве растет беспокойство из-за отсутствия альтернативных предложений Европейской комиссии по использованию замороженных росактивов для финансирования Украины.

"Для Бельгии важно, чтобы были рассмотрены все варианты. Каждый возможный подход должен быть тщательно и прозрачно изучен, чтобы обеспечить наилучшее решение", – сказало одно из источников, добавив, что этих вариантов они пока не увидели.

Этот же собеседник Euronews сказал, что Бельгия "пока не разочарована" отсутствием других предложений Еврокомиссии, "но время истекает, и мы остаемся конструктивными".

Один из европейских источников Euronews, в свою очередь, сказал, что ЕС все еще надеется на достижение соглашения с Бельгией, но признал, что времени остается мало.

Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины до 185 миллиардов евро – большую часть российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе, – без их конфискации.

Но одобрение плана затормозилось из-за опасений Бельгии, на территории которой расположена основная часть этих росактивов.

В ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.