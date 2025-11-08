Поїзди тимчасово не зупинятимуться на центральному вокзалі Варшави

У звʼязку з ремонтними роботами протягом 8-16 листопада поїзди не будуть зупинятись на залізничному вокзалі Варшава-Центральна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

На центральному залізничному вокзалі Варшави поїзди тимчасово не зупинятимуться через роботи на колії. Водночас торгова частина, наземний і підземний переходи будуть і далі відкриті.

На час ремонту поїзди далекого прямування зупинятимуться на станціях Варшава-Західна та Варшава-Східна. Частину поїздів тимчасово перенаправлять на станції Варшава-Гданська та Варшава-Головна.

Пасажирам допомагатимуть працівники Польських залізниць та управління міського транспорту Варшави, які чергуватимуть на станціях.

Тим, хто вже купив квитки до Варшави-Центральної, пропонують скористатись додатковим транспортом – метро, трамваями чи додатковими залізничними маршрутами, при цьому придбані квитки будуть визнані дійсними.

Раніше "Укрзалізниця" оновила бланки квитків на поїзди сполученням між Україною та Польщею.

Читайте також: Кордон на межі колапсу: які проблеми показав перший день EES, нових правил в'їзду в ЄС.