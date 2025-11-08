Поезда временно не будут останавливаться на центральном вокзале Варшавы

В связи с ремонтными работами в течение 8-16 ноября поезда не будут останавливаться на железнодорожном вокзале Варшава-Центральная.

На центральном железнодорожном вокзале Варшавы поезда временно не будут останавливаться из-за работ на путях. В то же время торговая часть, наземный и подземный переходы будут и дальше открыты.

На время ремонта поезда дальнего следования будут останавливаться на станциях Варшава-Западная и Варшава-Восточная. Часть поездов временно перенаправят на станции Варшава-Гданьская и Варшава-Главная.

Пассажирам будут помогать сотрудники Польских железных дорог и управления городского транспорта Варшавы, которые будут дежурить на станциях.

Тем, кто уже купил билеты до Варшавы-Центральной, предлагают воспользоваться дополнительным транспортом – метро, трамваями или дополнительными железнодорожными маршрутами, при этом приобретенные билеты будут признаны действительными.

Ранее "Укрзализныця" обновила бланки билетов на поезда сообщением между Украиной и Польшей.

