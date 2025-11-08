В Германии 16-летнего подростка из РФ подозревают в распространении пропаганды ИГИЛ

Немецкие правоохранители задержали 16-летнего подростка с российским гражданством, которого подозревают в распространении пропаганды "Исламского государства" (ИГИЛ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Спецподразделение немецкой полиции в пятницу вечером около 21:00 ворвалось в квартиру в многоквартирном доме в городе Ноттульн, что в земле Северный Рейн-Вестфалия.

16-летний подросток с гражданством России, проживающий там, якобы размещал в социальных сетях изображения с исламистской символикой и оружием, связанные с ИГИЛ.

"В прошлом он распространял пропаганду ИГИЛ в социальных сетях", – сообщила пресс-секретарь полиции в комментарии Bild.

Во время обыска в квартире изъяли несколько предметов, в частности похожих на оружие – их отправили на криминалистическую экспертизу. Самого подростка задержали возле дома, доставили в полицейский участок для допроса и снятия отпечатков пальцев.

Имел ли 16-летний подросток контакты с террористами ИГИЛ, еще выясняется. На данный момент ордер на его арест не выдавался.

В начале ноября в Берлине задержали 22-летнего гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта, который оказался симпатизирующим террористической группировке "Исламское государство".

В 2024 году правоохранители Германии арестовали двух граждан России, которым объявили подозрение в содействии деятельности ИГИЛ.