Байден: зруйнований Білий дім – ідеальний символ президентства Трампа

Колишній президент США Джо Байден виступив із різкою критикою свого наступника Дональда Трампа, заявивши, зокрема, що той "зруйнував" демократію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Байдена наводить телеканал CNN.

За словами колишнього американського президента, він знав, що "Трамп збирається зруйнувати країну".

"Але, мушу визнати, я не мав уявлення, що це буде буквально руйнування", – сказав Байден на гала-вечорі, організованому в Омасі Демократичною партією Небраски, маючи на увазі знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали.

Байден наголосив, що зруйноване східне крило Білого дому – це "ідеальний символ його президентства".

"Трамп завдав удару не тільки по дому народу, але і по Конституції, верховенству закону, самій нашій демократії", – підкреслив він.

Байден також висміяв неодноразові заяви Трампа про те, що його другий термін приніс країні "золотий вік".

"Тепер він каже, що ми перебуваємо, цитую, "у золотому столітті". Єдине золото – це те, що він вішає на камінну полицю", – сказав колишній президент, маючи на увазі позолочене оздоблення Білого дому.

Нагадаємо, одне з опитувань показало, що більшість американців виступили проти знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали Трампа.