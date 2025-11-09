Байден: разрушенный Белый дом – идеальный символ президентства Трампа

Бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой своего преемника Дональда Трампа, заявив, в частности, что тот "разрушил" демократию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Байдена приводит телеканал CNN.

По словам бывшего американского президента, он знал, что "Трамп собирается разрушить страну".

"Но, должен признать, я не имел представления, что это будет буквально разрушение", – сказал Байден на гала-вечере, организованном в Омахе Демократической партией Небраски, имея в виду снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала.

Байден подчеркнул, что разрушенное восточное крыло Белого дома – это "идеальный символ его президентства".

"Трамп нанес удар не только по дому народа, но и по Конституции, верховенству закона, самой нашей демократии", – подчеркнул он.

Байден также высмеял неоднократные заявления Трампа о том, что его второй срок принес стране "золотой век".

"Теперь он говорит, что мы находимся, цитирую, "в золотом веке". Единственное золото – это то, что он вешает на каминную полку", – сказал бывший президент, имея в виду позолоченную отделку Белого дома.

Напомним, один из опросов показал, что большинство американцев выступили против сноса восточного крыла Белого дома для строительства бального зала Трампа.