Байден: разрушенный Белый дом – идеальный символ президентства Трампа

Новости — Воскресенье, 9 ноября 2025, 08:21 — Ирина Кутелева

Бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой своего преемника Дональда Трампа, заявив, в частности, что тот "разрушил" демократию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Байдена приводит телеканал CNN.

По словам бывшего американского президента, он знал, что "Трамп собирается разрушить страну".

"Но, должен признать, я не имел представления, что это будет буквально разрушение", – сказал Байден на гала-вечере, организованном в Омахе Демократической партией Небраски, имея в виду снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала.

Байден подчеркнул, что разрушенное восточное крыло Белого дома – это "идеальный символ его президентства".

"Трамп нанес удар не только по дому народа, но и по Конституции, верховенству закона, самой нашей демократии", – подчеркнул он.

Байден также высмеял неоднократные заявления Трампа о том, что его второй срок принес стране "золотой век".

"Теперь он говорит, что мы находимся, цитирую, "в золотом веке". Единственное золото – это то, что он вешает на каминную полку", – сказал бывший президент, имея в виду позолоченную отделку Белого дома.

Напомним, один из опросов показал, что большинство американцев выступили против сноса восточного крыла Белого дома для строительства бального зала Трампа.

Байден Трамп США
