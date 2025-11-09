Фіцо проти використання росактивів на користь України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не погодиться на використання заморожених російських активів для підтримки України.

Заяву словацького прем’єра наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати для підтримки України до 185 мільярдів євро – більшу частину російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі, – без їхньої конфіскації.

Але схвалення плану загальмувало через побоювання Бельгії, на території якої розташована основна частина цих росактивів.

"Словаччина не братиме участі в будь-яких юридичних або фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові витрати в Україні", – сказав Фіцо.

Словацький прем’єр стверджує, що використання росактивів на користь України лише "підігріватиме" війну.

"Ми хочемо закінчити війну чи підігріваємо її? Ми збираємося надати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна тривала. Що це означає? Що війна триватиме ще принаймні два роки", – заявив він.

Тим часом в ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.