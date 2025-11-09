Фицо против использования россактивов в пользу Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не согласится на использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Заявление словацкого премьера приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины до 185 миллиардов евро – большую часть российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе, – без их конфискации.

Но одобрение плана затормозилось из-за опасений Бельгии, на территории которой расположена основная часть этих россактивов.

"Словакия не будет участвовать в каких-либо юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные расходы в Украине", – сказал Фицо.

Словацкий премьер утверждает, что использование россактивов в пользу Украины только "подпитывает" войну.

"Мы хотим закончить войну или подогреваем ее? Мы собираемся предоставить Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Что это означает? Что война продлится еще как минимум два года", – заявил он.

Между тем в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.