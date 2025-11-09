В Швеции с дрона облили краской виллу российской торговой делегации

В Швеции в субботу на одном из островов недалеко от столицы Стокгольма над виллой российской торговой делегации пролетел дрон, который сбросил на здание краску и неизвестное липкое вещество.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные местной полиции, информирует "Европейская правда".

Сотрудники торговой делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил контейнер с краской и неизвестным веществом около 5:30 утра по местному времени, сказал представитель региональной полиции Стокгольма Ола Остерлинг.

Затем они позвонили в региональную полицию Стокгольма.

Следователи взяли образцы вещества для анализа и возбудили дело о вандализме и травле, сообщил Остерлинг.

Полицейские не видели дрон, но опросили сотрудников, которые были свидетелями инцидента. Неясно, кто стоит за этим инцидентом.

На острове Лидингё расположены иностранные посольства и их филиалы, а также резиденции, такие как вилла торговой делегации, рассказал Остерлинг.

Напомним, в январе 2025 года посольство РФ в Швеции пожаловалось на попытку украинца протаранить ворота учреждения.

Кстати, российское посольство в Швеции сообщало о "нападении" с дроном и неоднократных "актах вандализма".