Французькі рибалки відправляють Україні сітки для антидронових тунелів

Рибалки з французької Бретані відправляють в Україну старі рибацькі сітки, які потім використовуються для створення антидронових тунелів.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Термін служби глибоководної сітки становить від 12 до 24 місяців, після чого вона зношується і стає непридатною для ремонту. Досі близько 800 тонн сіток, що викидаються щорічно, становили проблему у Франції.

Тепер сітки з кінського волосу використовуються для захисту від російських дронів в Україні.

Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités відправила дві партії сіток загальною довжиною 280 км в Україну для захисту солдатів і цивільних осіб на лінії фронту, де ведуться найзапекліші бої.

"Українці сказали нам, що їм не потрібні старі сітки. Їм надіслали чимало непотрібних сіток. Сітки, які ми відправляємо, зроблені з кінського волосу і використовуються для глибоководного лову морського чорта, який досить сильний і б'є по сітках з силою, схожою на силу дрона", – сказав 70-річний Крістіан Абазіу, відповідальний за логістику в Kernic Solidarités.

За його словами, спершу ці сітки використовували лікарі для захисту медичних таборів поблизу лінії фронту, але зараз їх використовують на дорогах, мостах, входах до лікарень

"Дивно, що така проста річ працює так добре", – додав Абазіу.

Жерар Ле Дюф, президент Kernic Solidarités і онук бретонського рибалки, додав: "Український посол приїхав до Бретані і подякував нам за те, що ми робимо".

"У нашому регіоні не бракує рибальських сіток. Проблема полягає в тому, що не знаємо, що з ними робити, оскільки кілька компаній, які їх переробляють, закрилися. Якщо вони потрібні для створення протидронових стін і порятунку життів в Україні, то нехай їх беруть", – додав він.

Kernic Solidarités була створена після того, як до Ле Дюфа та Абазіу звернулися місцеві українці з проханням про допомогу з одягом, їжею та медичними препаратами для громад на батьківщині. 20 волонтерів благодійної організації доставили дві вантажівки з гуманітарною допомогою на відстань 2300 км до кордону України з Польщею.

"Коли ми дізналися, що Україні потрібні сітки, рибальська громада швидко відреагувала", – сказав Ле Дюф.

Росія використовує ударні FPV-дрони, якими можна пілотувати за допомогою дистанційного радіоуправління. Російські пілоти за допомогою відеопотоку в режимі реального часу направляють їх до цілей.

Рибальські сітки натягують між стовпами, щоб створити сітчасті тунелі, або використовують для накриття окопів і транспортних засобів. Українські дрони-перехоплювачі також оснащені шматками сітки, які скидають на ворожі безпілотники.

Рибалки зі Швеції та Данії також пожертвували сотні тонн старих сіток.

Абазіу заявив, що асоціація більше не має коштів для відправки додаткових поставок цього року і що ведуться переговори про відправку Україною вантажівок, щоб забрати сітки.

"Ми допоможемо отримати сітки і завантажити їх, але у нас немає бюджету, щоб продовжувати самостійно організовувати конвої", – сказав він.

Нещодавно повідомляли, що колишній міністр охорони здоров'я Литви Аурімас Печкаускас кілька разів виїжджав з українськими Силами оборони у зону бойових дій, допомагаючи місцевим медикам, доставляючи гуманітарну допомогу та навчаючись військової медицини.

Зазначимо, 22 липня литовська кампанія Radarom! придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.