Французские рыбаки отправляют Украине сети для антидроновых туннелей

Рыбаки из французской Бретани отправляют в Украину старые рыболовные сети, которые затем используются для создания антидроновых туннелей.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Срок службы глубоководной сети составляет от 12 до 24 месяцев, после чего она изнашивается и становится непригодной для ремонта. До сих пор около 800 тонн сетей, выбрасываемых ежегодно, составляли проблему во Франции.

Теперь сети из конского волоса используются для защиты от российских дронов в Украине.

Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités отправила две партии сетей общей длиной 280 км в Украину для защиты солдат и гражданских лиц на линии фронта, где ведутся самые ожесточенные бои.

"Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им прислали немало ненужных сетей. Сетки, которые мы отправляем, сделаны из конского волоса и используются для глубоководной ловли морского черта, который достаточно силен и бьет по сеткам с силой, схожей на силу дрона", – сказал 70-летний Кристиан Абазиу, ответственный за логистику в Kernic Solidarités.

По его словам, сначала эти сети использовали врачи для защиты медицинских лагерей вблизи линии фронта, но сейчас их используют на дорогах, мостах, входах в больницы

"Удивительно, что такая простая вещь работает так хорошо", – добавил Абазиу.

Жерар Ле Дюф, президент Kernic Solidarités и внук бретонского рыбака, добавил: "Украинский посол приехал в Бретань и поблагодарил нас за то, что мы делаем".

"В нашем регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема заключается в том, что мы не знаем, что с ними делать, поскольку несколько компаний, которые их перерабатывают, закрылись. Если они нужны для создания противодроновых стен и спасения жизней в Украине, то пусть их берут", – добавил он.

Kernic Solidarités была создана после того, как к Ле Дюфу и Абазиу обратились местные украинцы с просьбой о помощи с одеждой, едой и медицинскими препаратами для общин на родине. 20 волонтеров благотворительной организации доставили два грузовика с гуманитарной помощью на расстояние 2300 км до границы Украины с Польшей.

"Когда мы узнали, что Украине нужны сетки, рыбацкая община быстро отреагировала", – сказал Ле Дюф.

Россия использует ударные FPV-дроны, которыми можно пилотировать с помощью дистанционного радиоуправления. Российские пилоты с помощью видеопотока в режиме реального времени направляют их к целям.

Рыболовные сети натягивают между столбами, чтобы создать сетчатые туннели, или используют для накрытия окопов и транспортных средств. Украинские дроны-перехватчики также оснащены кусками сетки, которые сбрасывают на вражеские беспилотники.

Рыбаки из Швеции и Дании также пожертвовали сотни тонн старых сетей.

Абазиу заявил, что ассоциация больше не имеет средств для отправки дополнительных поставок в этом году и что ведутся переговоры об отправке Украиной грузовиков, чтобы забрать сетки.

"Мы поможем получить сетки и загрузить их, но у нас нет бюджета, чтобы продолжать самостоятельно организовывать конвои", – сказал он.

Недавно сообщалось, что бывший министр здравоохранения Литвы Ауримас Печкаускас несколько раз выезжал с украинскими Силами обороны в зону боевых действий, помогая местным медикам, доставляя гуманитарную помощь и обучаясь военной медицине.

Отметим, 22 июля литовская кампания Radarom! приобрела для украинских Сил обороны более двух тысяч дронов.