Столтенберг у мемуарах стверджує, що Трамп хотів вигнати деякі країни з НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах On My Watch ("У мій час") стверджує, що президент США Дональд Трамп під час першого терміну обмірковував виключення кількох держав з Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

У своїх мемуарах Столтенберг особливу увагу приділив складним на той час відносинам Альянсу з Трампом під час його першого терміну в Білому домі.

За словами колишнього генсека НАТО, який зараз є міністром фінансів Норвегії, президент США неодноразово погрожував союзникам, що його країна їх полишить. Найсерйознішою причиною гніву Трампа був, на його думку, низький рівень витрат на оборону європейських країн НАТО.

У 2018 році витрати Данії, Нідерландів, Німеччини та Норвегії на оборону не перевищували навіть 1,5% ВВП, тому президент США нібито навіть розглядав можливість виключення цих країн зі структур НАТО, ідеться в мемуарах.

Замість повноправного членства вони нібито мали отримати лише гарантії, якими на той час користувалася Швеція, що ще не входила до НАТО.

Як можна прочитати в книзі Столтенберга, тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс неодноразово вибачався перед ним за поведінку і слова свого начальника. Він навіть давав норвежцю поради, як не дратувати Трампа.

"Нам соромно за нього. Ми просто мусимо спробувати його заспокоїти. І не сперечайся з президентом, особливо щодо чисел, на які він посилається. Це нічим не допоможе", – нібито радив глава Пентагону.

У своїх мемуарах Столтенберг також розповів про напружені переговори у 2022 році про вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції, зокрема як він зірвався на тодішнього главу турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.

Як відомо, Трамп і під час свого другого терміну вимагав від союзників у НАТО підвищити витрати на оборону. На саміті в Гаазі лідери погодились поступово збільшити оборонні видатки до 5% ВВП.