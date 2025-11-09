Прем’єр Грузії каже, що країна хоче в ЄС, але "без шантажу" Брюсселя

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни бажає продовжувати шлях до членства в Європейському Союзі, але тільки за умови, що Брюссель "буде діяти справедливо і не використовуватиме це питання як інструмент шантажу".

Його слова цитує News Georgia, пише "Європейська правда".

Кобахідзе заявив, що Грузії для отримання статусу кандидата у членство в ЄС знадобилося півтора року.

"Нам довелося за нього боротися. Крім того, статус кандидата використовувався для шантажу. Пізніше вони почали шантажувати нас питанням про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу, що недобре, тому що в кінцевому підсумку це викликало заворушення в Грузії", – заявив він.

Відтак прем’єр Грузії заявив, що в його уряду "як і раніше є мета" стати повноправним членом Євросоюзу, але він хочемо "продовжувати йти цим шляхом тільки відповідно до правил і принципу справедливості".

Відносини правлячої "Грузинської мрії" з Брюсселем зіпсувалися навесні 2024 року на тлі схвалення закону про іноагентів. Євросоюз призупинив процес прийому Грузії і заморозив частину фінансової допомоги уряду та відмовився від усіх контактів на вищому рівні.

Європарламент не визнав результати парламентських виборів у Грузії 2024 року, згідно з якими "Грузинська мрія" перемогла.

Грузія, у свою чергу, зняла з порядку денного до 2028 року питання про переговори з ЄС щодо членства. Це викликало масштабні протести в країні.

Зауважимо, що Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Своєю чергою посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

