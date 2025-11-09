Премьер Грузии говорит, что страна хочет в ЕС, но "без шантажа" Брюсселя

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны желает продолжать путь к членству в Европейском Союзе, но только при условии, что Брюссель "будет действовать справедливо и не будет использовать этот вопрос как инструмент шантажа".

Его слова цитирует News Georgia, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе заявил, что Грузии для получения статуса кандидата в члены ЕС понадобилось полтора года.

"Нам пришлось за него бороться. Кроме того, статус кандидата использовался для шантажа. Позже они начали шантажировать нас вопросом о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, что нехорошо, потому что в конечном итоге это вызвало беспорядки в Грузии", – заявил он.

В связи с этим премьер Грузии заявил, что у его правительства "по-прежнему есть цель" стать полноправным членом Евросоюза, но он хочет "продолжать идти по этому пути только в соответствии с правилами и принципом справедливости".

Отношения правящей "Грузинской мечты" с Брюсселем испортились весной 2024 года на фоне принятия закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи правительству и отказался от всех контактов на высшем уровне.

Европарламент не признал результаты парламентских выборов в Грузии 2024 года, согласно которым "Грузинская мечта" победила.

Грузия, в свою очередь, сняла с повестки дня до 2028 года вопрос о переговорах с ЕС о членстве. Это вызвало масштабные протесты в стране.

Отметим, что Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии.

В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок в отношении Грузии и для дальнейших политических спекуляций".

