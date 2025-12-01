Єврокомісар: Росія повинна нести відповідальність за воєнні злочини

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт вважає, що прагнення президента США Дональда Трампа забезпечити мир в Україні не повинно дозволити Росії уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Єврокомісар заявив, що переговорники повинні забезпечити, щоб прагнення до припинення вогню не призвело до уникнення Росією судового переслідування.

"Я не думаю, що історія буде милосердно судити будь-які спроби "витирати" російські злочини в Україні. Вони повинні нести відповідальність за ці злочини, і це буде підхід Європейського Союзу в усіх цих дискусіях", – наголосив він.

Макграт впевнений: дозволити безкарність за ці злочини – посіяти "насіння для наступного раунду агресії та наступного вторгнення".

"І я вважаю, що це буде історичною помилкою величезних масштабів. Ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів. Мільйони життів було забрано або знищено, а людей примусово виселено, і ми маємо достатньо доказів", – додав єврокомісар.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану".

За даними ЗМІ, темами стали питання територій та гарантій безпеки для України, а також графік виборів в Україні.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці перемовини конструктивними.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою