Еврокомиссар: Россия должна нести ответственность за военные преступления

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт считает, что стремление президента США Дональда Трампа обеспечить мир в Украине не должно позволить России избежать ответственности за военные преступления.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссар заявил, что переговорщики должны обеспечить, чтобы стремление к прекращению огня не привело к уклонению России от судебного преследования.

"Я не думаю, что история будет милосердно судить любые попытки "вытереть" российские преступления в Украине. Они должны нести ответственность за эти преступления, и это будет подход Европейского Союза во всех этих дискуссиях", – подчеркнул он.

Макграт уверен: позволить безнаказанность за эти преступления – значит посеять "семена для следующего раунда агрессии и следующего вторжения".

"И я считаю, что это будет исторической ошибкой огромных масштабов. Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений. Миллионы жизней были унесены или уничтожены, а люди принудительно выселены, и у нас есть достаточно доказательств", – добавил еврокомиссар.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану".

По данным СМИ, темами стали вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины, а также график выборов в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти переговоры конструктивными.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой