Зеленський про перемовини у Флориді: "важливо, що є конструктив, говорили відверто"

Президент України Володимир Зеленський назвав конструктивними перемовини, які пройшли у Флориді між американською та українською делегаціями щодо "мирного плану", після доповіді про зустріч.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Facebook.

Президент повідомив, що після зустрічі у Флориді отримав доповідь від очільника української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова, про "основні параметри діалогу, акценти та деякі результати".

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі", – написав він.

Трамп після перемовин України і США у Флориді знову сказав про "шанс на угоду".

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану".

За даними ЗМІ, темами стали питання територій та гарантій безпеки для України, а також графік виборів в Україні.