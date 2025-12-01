ЗМІ дізнались, як проходили перемовини делегацій США та України у Флориді

Основною темою під час переговорів американської та української команд про можливі параметри мирної угоди для завершення російсько-української війни було те, по якій лінії пройде межа з територіями, що залишаться в окупації під контролем РФ.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Двоє неназваних українських посадовців сказали, що центральною темою обговорення було те, які загарбані Росією території у рамках мирної угоди залишаться під окупацією. Як відомо, у початковій версії "мирного плану" США з 28 пунктів йшлося про те, щоб Україна здала без бою неокуповану частину Донеччини.

Українські співрозмовники Axios описали п’ятигодинну зустріч як "складну та інтенсивну", але продуктивну.

За інформацією видання, близько години зустріч тривала у розширеному форматі. Потім на ній залишилося по троє посадовців від кожної сторони (Віткофф, Рубіо, Кушнер від США; Умєров, Скібіцький та Гнатов від України), і тоді "питання контролю над територіями стало фактично єдиним питанням для обговорення" – за словами українських джерел.

Після того відбулася ще розмова віч-на-віч Умєрова з Віткоффом, після чого Умєров зателефонував Зеленському доповідати про результати.

WSJ зі свого боку пише, що зустріч тривала "понад 4 години". За інформацією від високопосадовця США, темами розмови були "можливість обміну територіями", "графік виборів в Україні", деталі західних гарантій безпеки для України і чи вимагатиме РФ від України визнання російськими загарбаних нею територій.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".

