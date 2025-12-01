CNN: во Флориде обсуждали "креативный" способ оформления невступления Украины в НАТО

На переговорах с США во Флориде о параметрах мирного соглашения для завершения российско-украинской войны обсуждалась идея о том, чтобы не принуждать Украину к отказу от вступления в НАТО, а оформить это другим способом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного собеседника.

Собеседник сообщил, что на переговорах обсуждался потенциальный сценарий, по которому Украине "закроют" дверь в НАТО, но договоренности об этом будут обсуждаться между странами НАТО и Россией.

"Украину не будут подталкивать к официальному, то есть юридическому отказу от евроинтеграционных стремлений. Но если США сможет о чем-то договориться с Россией в двустороннем порядке, или если Россия хочет получить какие-то заверения от НАТО в многостороннем формате, тогда это не вовлекает Украину в процесс принятия решений", – сказал собеседник CNN.

Напомним, курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины.

Как отмечают, такое оформление "отказа Украины от НАТО" вероятно встретит сопротивление среди многих стран-членов.

Собеседник подтвердил, что это только обсуждалось и ничего не согласовано – решение о возможных компромиссах будет принимать президент Украины.

Собеседник также подтвердил, о чем уже упоминалось в других публикациях СМИ – что в переговорах речь шла о том, какие территории останутся под российской оккупацией. Из приведенных цитат непонятно, продолжают ли Штаты настаивать на идее, чтобы Украина отступила без боя из неоккупированной части Донецкой области.

"Идея (из "мирного плана" из 28 пунктов) передать контроль россиянам там, где это существенно ослабит украинскую оборону и сделает будущую потенциальную агрессию более вероятной и уменьшит возможности Украины – это за рамками... Но это не означает, что нет потенциальных путей сохранить положения конституции и обеспечить безопасность Украины", – цитируют источник.

Собеседник отказался вдаваться в детали обсуждавшихся вариантов.

"Я действительно считаю, что если это станет публичным – мы можем разрушить потенциальное решение", – сказал он.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану". В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти 5-часовая встреча и о чем шла речь.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив", а президент США Дональд Трамп снова сказал о "шансе на соглашение".