Зеленський після зустрічі з Макроном вирушить з першим офіційним візитом до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський у вівторок прибуде з першим офіційним* візитом до Ірландії, разом з ним прибуде і перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомляє ірландський мовник RTE, пише "Європейська правда".

Зеленський має прибути до Ірландії 2 грудня. У рамках візиту планується двостороння зустріч з тішеком (прем’єр-міністром) Міхолом Мартіном, а також спілкування з новообраною президенткою Катрін Коннолі.

Крім того, Зеленський виступить зі зверненням до Палах Ерахтасу, парламенту Ірландії.

У межах візиту запланована його участь ще у кількох подіях, у тому числі відкритті Ірландсько-українського економічного форуму, де будуть також віцепрем’єр Ірландії Саймон Гарріс та очільниця МЗС Гелен Макенті.

Зеленський до цього вже відвідував Ірландію – зокрема, у лютому 2025 року, проте це перший офіційний візит.

1 грудня Зеленський перебуватиме з візитом у Франції, його зустріч з президентом Емманюелем Макроном має розпочатися у найближчі хвилини (об 11 за Києвом).

Також, за даними американських ЗМІ від українських співрозмовників, у Париж прибуде секретар РНБО Рустем Умєров, щоб особисто розповісти Зеленському про підсумки переговорів з командою Трампа 30 листопада у Флориді щодо параметрів мирної угоди для завершення російсько-української війни.

*У початковій версії новини помилково вказувалося, що йдеться про перший візит Зеленського до Ірландії.