Зеленский после встречи с Макроном отправится с первым официальным визитом в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибудет с первым официальным* визитом в Ирландию, вместе с ним прибудет и первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщает ирландский вещатель RTE, пишет "Европейская правда".

Зеленский должен прибыть в Ирландию 2 декабря. В рамках визита планируется двусторонняя встреча с тишеком (премьер-министром) Михолом Мартином, а также общение с новоизбранным президентом Катрин Конноли.

Кроме того, Зеленский выступит с обращением к Палах Эрахтасу, парламенту Ирландии.

В рамках визита запланировано его участие еще в нескольких событиях, в том числе открытии Ирландско-украинского экономического форума, где будут также вице-премьер Ирландии Саймон Харрис и глава МИД Хелен Макенти.

Зеленский до этого уже посещал Ирландию – в частности, в феврале 2025 года, однако это первый официальный визит.

1 декабря Зеленский будет находиться с визитом во Франции, его встреча с президентом Эмманюэлем Макроном должна начаться в ближайшие минуты (в 11 по Киеву).

Также, по данным американских СМИ от украинских собеседников, в Париж прибудет секретарь СНБО Рустем Умеров, чтобы лично рассказать Зеленскому об итогах переговоров с командой Трампа 30 ноября во Флориде по параметрам мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

*В первоначальной версии новости ошибочно указывалось, что речь идет о первом визите Зеленского в Ирландию.