15 країн ЄС включили підтримку України у свої позики в рамках програми SAFE

Новини — Понеділок, 1 грудня 2025, 11:37 — Марія Ємець

Більшість з країн-членів Євросоюзу, які скористаються програмою SAFE для інвестицій у свою оборону, заклали у свої плани підтримку для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. 

Кубілюс зазначив, що на цей час усі 19 країн ЄС, які зацікавились програмою  SAFE для інвестицій у свою оборону, вже подали свої національні плани оборонних інвестицій. 

"15 країн-членів включили у них підтримку для України. це більше, ніж очікувалося – і йдеться про мільярди, а не мільйони", – повідомив єврокомісар. 

Він додав, що це життєво важливий інструмент для зміцнення обороноздатності європейських країн та посилення їхнього ОПК. 

Раніше повідомляли, що Фінляндія хоче запозичити 1 млрд євро на оборонні закупівлі через SAFE.

Польща скерує частину своїх коштів, які залучить у межах SAFE (всього понад 43 млрд євро) на оборону східного кордону.

Детально про механізм SAFE читайте у статті 150 млрд євро на переозброєння: що таке SAFE і що від нього може отримати Україна.

Читайте також Космічний щит, дрони і Варта східного флангу: про яку оборонну політику домовляється ЄС.


