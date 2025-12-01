15 країн ЄС включили підтримку України у свої позики в рамках програми SAFE

Більшість з країн-членів Євросоюзу, які скористаються програмою SAFE для інвестицій у свою оборону, заклали у свої плани підтримку для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Кубілюс зазначив, що на цей час усі 19 країн ЄС, які зацікавились програмою SAFE для інвестицій у свою оборону, вже подали свої національні плани оборонних інвестицій.

"15 країн-членів включили у них підтримку для України. це більше, ніж очікувалося – і йдеться про мільярди, а не мільйони", – повідомив єврокомісар.

Він додав, що це життєво важливий інструмент для зміцнення обороноздатності європейських країн та посилення їхнього ОПК.

Раніше повідомляли, що Фінляндія хоче запозичити 1 млрд євро на оборонні закупівлі через SAFE.

Польща скерує частину своїх коштів, які залучить у межах SAFE (всього понад 43 млрд євро) на оборону східного кордону.

