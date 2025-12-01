15 стран ЕС включили поддержку Украины в свои займы в рамках программы SAFE

Большинство стран-членов Евросоюза, которые воспользуются программой SAFE для инвестиций в свою оборону, заложили в свои планы поддержку для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Кубилюс отметил, что на данный момент все 19 стран ЕС, которые заинтересовались программой SAFE для инвестиций в свою оборону, уже подали свои национальные планы оборонных инвестиций.

"15 стран-членов включили в них поддержку для Украины. Это больше, чем ожидалось – и речь идет о миллиардах, а не миллионах", – сообщил еврокомиссар.

Он добавил, что это жизненно важный инструмент для укрепления обороноспособности европейских стран и усиления их ОПК.

Ранее сообщалось, что Финляндия хочет занять 1 млрд евро на оборонные закупки через SAFE.

Польша направит часть своих средств, которые привлечет в рамках SAFE (всего более 43 млрд евро) на оборону восточной границы.

