Кошта готує у Бельгії неформальний саміт-ретрит для лідерів ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта має намір скликати лідерів ЄС на неформальний ретрит у сільській місцевості Бельгії в лютому, щоб обговорити конкурентоспроможність Європи.

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Зустріч глав держав і урядів ЄС відбудеться 12 лютого в замку Олден-Бісен – оточеному ровом комплексі XVI століття в східному бельгійському регіоні Лімбург. Про це Кошта розповів в інтерв’ю португальській щоденній газеті Expresso.

Неформальний саміт, присвячений конкурентоспроможності, відбудеться лише за кілька місяців після того, як лідери обговорювали пропозицію Європейської комісії щодо стимулювання загальноєвропейського промислового відродження через об’єднання фінансування досліджень, оборони та інновацій у бюджеті ЄС на 2028–2035 роки.

Незадовго до вступу на посаду рік тому Кошта заявив, що хоче періодично організовувати неформальні зустрічі лідерів ЄС, де вони могли б обговорювати широкі стратегічні теми без необхідності ухвалювати остаточні рішення.

Метою було створити простір для таких дискусій, які регулярно ускладнювали офіційні саміти під керівництвом попередника Кошти, Шарля Мішеля.

Хоча Кошта хотів проводити ці ретрити поза межами бельгійської столиці, міркування безпеки змусили його провести перший такий захід у палаці Егмонт у Брюсселі минулого лютого.

Під час тієї зустрічі лідери ЄС обговорювали питання, пов’язані з ширшою темою європейської оборони.

Минулого тижня лідери блоку взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі де основна увага була зосереджена на поточних зусиллях щодо досягнення тривалого миру в Україні.