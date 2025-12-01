Кошта готовит в Бельгии неформальный саммит-ретрит для лидеров ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта намерен созвать лидеров ЕС на неформальный ретрит в сельской местности Бельгии в феврале, чтобы обсудить конкурентоспособность Европы.

Об этом говорится в материале Politico, пишет "Европейская правда".

Встреча глав государств и правительств ЕС состоится 12 февраля в замке Олден-Бисен – окруженном рвом комплексе XVI века в восточном бельгийском регионе Лимбург. Об этом Кошта рассказал в интервью португальской ежедневной газете Expresso.

Неформальный саммит, посвященный конкурентоспособности, состоится всего через несколько месяцев после того, как лидеры обсуждали предложение Европейской комиссии по стимулированию общеевропейского промышленного возрождения через объединение финансирования исследований, обороны и инноваций в бюджете ЕС на 2028-2035 годы.

Незадолго до вступления в должность год назад Кошта заявил, что хочет периодически организовывать неформальные встречи лидеров ЕС, где они могли бы обсуждать широкие стратегические темы без необходимости принимать окончательные решения.

Целью было создать пространство для таких дискуссий, которые регулярно затрудняли официальные саммиты под руководством предшественника Кошты, Шарля Мишеля.

Хотя Кошта хотел проводить эти ретриты за пределами бельгийской столицы, соображения безопасности заставили его провести первое такое мероприятие во дворце Эгмонт в Брюсселе в прошлом феврале.

Во время той встречи лидеры ЕС обсуждали вопросы, связанные с более широкой темой европейской обороны.

На прошлой неделе лидеры блока приняли участие в неформальной встрече в Анголе, где основное внимание было сосредоточено на текущих усилиях по достижению прочного мира в Украине.