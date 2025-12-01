У Румунії на зустріч з ультраправими лідерами прийшли сотні людей

На зустріч ультраправого румунського політика Келіна Джорджеску із прихильниками прийшли сотні людей; під час неї виникла штовханина після того, як один чоловік сказав Джорджеску "забиратись до Москви".

Про це повідомляють Digi24 та News.ro, пише "Європейська правда".

Події розгортались у місті Алба-Юлія в центральній частині країни у понеділок. Джорджеску запросив своїх прихильників до Монумента соборності з нагоди Дня національного єднання, який Румунія відзначає 1 грудня.

Як свідчать відео, там зібралися щонайменш кілька сотень людей, що з’їхались з усієї країни.

У натовпі виникла штовханина, коли до зібрання підійшов чоловік і почав скандувати "Геть до Москви", тримаючи плакат з тим самим гаслом. "Він обманює і маніпулює вами", – продовжив він. Його виштовхали і назвали провокатором.

Românul care i-a strigat lui Georgescu, la Alba Iulia, “Marș la Moscova” pic.twitter.com/sxU9bFj1hM – aktual24.ro (@ak24ro) December 1, 2025

Джорджеску вийшов на сцену у супроводі охоронців, його вітали хлібом-сіллю та вигуками "Ви президент", "Келін, ми тебе любимо".

Там само зустрівся зі своїми прихильниками лідер ультраправого Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміон.

Нагадаємо, нещодавно у Румунії почався судовий розгляд справи проти Джорджеску щодо підтримки діячів та ідей, пов'язаних із міжвоєнним фашистським рухом Румунії.

Джорджеску вже перебуває під слідством за інші серйозні злочини, зокрема за співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації. У разі визнання винним у цих злочинах йому загрожує від 10 до 20 років тюремного ув'язнення.

Відомий антизахідними поглядами Келін Джорджеску виграв перший тур президентських виборів у Румунії в листопаді 2024 року, але його скасував Конституційний суд через підозри іноземного втручання.

На повторних президентських виборах у другому турі ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан переміг лідера ультраправої AUR Джордже Сіміона.