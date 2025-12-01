В Румынии на встречу с ультраправыми лидерами пришли сотни людей

На встречу ультраправого румынского политика Келина Джорджеску со сторонниками пришли сотни людей; во время нее возникла потасовка после того, как один человек сказал Джорджеску "убираться в Москву".

Об этом сообщают Digi24 и News.ro, пишет "Европейская правда".

События разворачивались в городе Алба-Юлия в центральной части страны в понедельник. Джорджеску пригласил своих сторонников к Монументу соборности по случаю Дня национального единения, который Румыния отмечает 1 декабря.

Как свидетельствуют видео, там собрались по меньшей мере несколько сотен человек со всей страны.

В толпе возникла толкотня, когда к собранию подошел мужчина и начал выкрикивать "Проваливай в Москву". "Он обманывает и манипулирует вами", – продолжил он. Его вытолкали и назвали провокатором.

Românul care i-a strigat lui Georgescu, la Alba Iulia, “Marș la Moscova” pic.twitter.com/sxU9bFj1hM – aktual24.ro (@ak24ro) December 1, 2025

Джорджеску вышел на сцену в сопровождении охраны, его приветствовали хлебом-солью и криками "Вы президент", "Келин, мы тебя любим".

Там же встретился со своими сторонниками лидер ультраправого Альянса за объединение румын Джордже Симион.

Напомним, недавно в Румынии началось судебное разбирательство дела против Джорджеску по поддержке деятелей и идей, связанных с межвоенным фашистским движением Румынии.

Джорджеску уже находится под следствием за другие серьезные преступления, в частности за соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и основание антисемитской организации. В случае признания виновным в этих преступлениях ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

Известный антизападными взглядами Келин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года, но его отменил Конституционный суд из-за подозрений иностранного вмешательства.

На повторных президентских выборах во втором туре либеральный мэр Бухареста Никушор Дан победил лидера ультраправой AUR Джордже Симиона.