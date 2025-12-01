Прем'єр Британії: угода про Brexit нашкодила економіці, потрібні тісніші взаємини з ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив з промовою, у якій визнав, що угода про Brexit значно зашкодила британській економіці.

Заяву Стармера наводить The Guardian, пише "Європейська правда".

За словами глави британського уряду, сьогодні не існує надійної економічної концепції для Британії, яка б не позиціонувала країну як відкриту економіку.

"Тому ми всі маємо зараз зіткнутися з реальністю, що угода про Brexit значно зашкодила нашій економіці, і для економічного відновлення ми маємо продовжувати зменшувати тертя", – сказав він.

Стармер наголосив, що Британія повинна "продовжувати рухатися в напрямку більш тісних відносин з ЄС". "І ми маємо бути дорослими в цьому питанні, щоб прийняти, що це вимагатиме компромісів", – додав глава уряду.

Він також визнав, що питання компромісів стосується торговельних відносин Британії з усім світом.

"Як ви вже бачили з прикладом цього уряду, якщо ви прагнете будувати відносини, то потрібно укладати угоди. Саме це ми зробили з США, саме це ми зробили з Індією, саме це ми зробили з ЄС, і ми будемо продовжувати це робити", – пообіцяв британський прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає Brexit однією з найбільших помилок європейської історії.

Одне з опитувань наприкінці 2024 року засвідчило, що більшість британців, які проголосували за вихід країни з ЄС, зараз погодились би на відновлення вільних поїздок між ЄС і Британією задля доступу до єдиного ринку.