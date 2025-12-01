Премьер Британии: соглашение о Brexit навредило экономике, нужны более тесные отношения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с речью, в которой признал, что соглашение о Brexit значительно навредило британской экономике.

Заявление Стармера приводит The Guardian, пишет "Европейская правда".

По словам главы британского правительства, сегодня не существует надежной экономической концепции для Британии, которая бы не позиционировала страну как открытую экономику.

"Поэтому мы все должны сейчас столкнуться с реальностью, что соглашение о Brexit значительно повредило нашей экономике, и для экономического восстановления мы должны продолжать уменьшать трения", – сказал он.

Стармер подчеркнул, что Великобритания должна "продолжать двигаться в направлении более тесных отношений с ЕС". "И мы должны быть взрослыми в этом вопросе, чтобы принять, что это потребует компромиссов", – добавил глава правительства.

Он также признал, что вопрос компромиссов касается торговых отношений Британии со всем миром.

"Как вы уже видели с примером этого правительства, если вы хотите строить отношения, то нужно заключать соглашения. Именно это мы сделали с США, именно это мы сделали с Индией, именно это мы сделали с ЕС, и мы будем продолжать это делать", – пообещал британский премьер.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск считает Brexit одной из самых больших ошибок европейской истории.

Один из опросов в конце 2024 года показал, что большинство британцев, проголосовавших за выход страны из ЕС, сейчас согласились бы на восстановление свободных поездок между ЕС и Британией для доступа к единому рынку.