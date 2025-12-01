Росія назвала заяви адмірала НАТО про агресивніші дії безвідповідальними

У МЗС Росії заявили в понеділок, що заява очільника Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне про те, що Альянс може розглянути можливість діяти більш агресивно чи навіть превентивно у зв’язку з гібридними діями РФ, є вкрай безвідповідальною.

Про це йдеться у заяві речниці МЗС Росії Марії Захарової, повідомляє "Європейська правда".

Захарова зазначила, що РФ розглядає заяву Драгоне "як вкрай безвідповідальний крок, який свідчить про готовність Альянсу і далі рухатися у бік ескалації".

"Вбачаємо в ньому цілеспрямовану спробу підриву зусиль щодо виходу з української кризи. Люди, які роблять подібні заяви, повинні усвідомлювати ризики, що випливають із цього, і можливі наслідки, у тому числі для самих членів Альянсу", – додала вона.

Нагадаємо, Джузеппе Каво Драгоне у відповідь на запитання Financial Times про способи реагування на кібератаки, диверсії і порушення повітряного простору заявив, що Північноатлантичний альянс розглядає можливість попереджувальних заходів у відповідь на передбачувані агресивні дії Росії.

"Ми досліджуємо усі можливості… У кіберсфері ми скоріш реактивні. Ми думаємо над тим, щоб діяти більш агресивно чи проактивно, а не реактивно", – сказав глава Військового комітету НАТО.

Зазначимо, видання Politico минулого тижня повідомляло, що на тлі інцидентів з російськими дронами, які порушують повітряний простір країн НАТО, в Європі задумались над тим, яку активну відповідь можна дати на гібридні дії РФ.



