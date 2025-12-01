Россия назвала заявления адмирала НАТО об агрессивных действиях безответственными

В МИД России заявили в понедельник, что заявление главы Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о том, что Альянс может рассмотреть возможность действовать более агрессивно или даже превентивно в связи с гибридными действиями РФ, является крайне безответственным.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, сообщает "Европейская правда".

Захарова отметила, что РФ рассматривает заявление Драгоне "как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности Альянса и дальше двигаться в сторону эскалации".

"Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса. Люди, которые делают подобные заявления, должны осознавать риски, вытекающие из этого, и возможные последствия, в том числе для самих членов Альянса", – добавила она.

Напомним, Джузеппе Каво Драгоне в ответ на вопрос Financial Times о способах реагирования на кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность предупредительных мер в ответ на предполагаемые агрессивные действия России.

"Мы исследуем все возможности... В киберсфере мы скорее реактивны. Мы думаем над тем, чтобы действовать более агрессивно или проактивно, а не реактивно", – сказал глава Военного комитета НАТО.

Отметим, издание Politico на прошлой неделе сообщало, что на фоне инцидентов с российскими дронами, нарушающими воздушное пространство стран НАТО, в Европе задумались над тем, какой активный ответ можно дать на гибридные действия РФ.