Макрон в Китае попросит Си повлиять на Россию для прекращения войны

Французский президент Эмманюэль Макрон посетит Пекин со среды по пятницу и во время своей поездки планирует еще раз попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.

Об этом заявил в понедельник утром в эфире France Culture министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет "Европейская правда".

Макрон совершит уже четвертый государственный визит в Китай с момента прихода к власти во Франции.

"Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета безопасности ООН... чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня", – сказал Барро на фоне активизации переговоров о прекращении войны в Украине.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Визит Зеленского происходит всего через две недели после предыдущего, когда подписали договоренность, предусматривающую покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.