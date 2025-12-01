Беларусь обвинила Литву в нарушении воздушного пространства беспилотником

В Министерство иностранных дел Беларуси 1 декабря вызвали временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

Дипломату был заявлен протест в связи с якобы нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года.

"Указанный БПЛА незаконно вторгся в воздушное пространство Республики Беларусь из Лаздийского района Литвы и упал в черте города Гродно, – говорится в заявлении МИД, – Проведенный анализ обломков, включая видеозапись, содержащуюся на флеш-накопителях, и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предусматривал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы".

В министерстве заявили: "Расцениваем эти действия как умышленную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша. Подобные действия представляют угрозу безопасности Республики Беларусь и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации".

Белорусская сторона требует от Литвы немедленно предоставить подробную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах этого инцидента, включая цель запуска и оператора БПЛА.

Также Минск требует провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в организации этого акта, который в МИД назвали провокационным.

"Республика Беларусь оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся ситуации", – говорится в заявлении ведомства.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне систематических нарушений воздушного пространства страны белорусскими метеозондами с контрабандой заявил, что жесткие санкции – необходимый ответ на такие действия.

Эти его комментарии прозвучали на фоне того, как в воскресенье, 30 ноября, в 18:09 над аэропортом Вильнюса были введены временные ограничения воздушного пространства – его открыли через 11 часов.

В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.