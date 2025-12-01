Президент Чехії натякнув, що не схвалить скандального кандидата в міністри Турека

Чеський президент Петр Павел у понеділок розкритикував кандидата в міністри навколишнього середовища Філіпа Турека, давши зрозуміти, що схильний відхилити його кандидатуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Чеське телебачення.

За словами Павла, якщо Турек – почесний голова правої партії "Автомобілісти" – не зможе пояснити всі обставини, що відбуваються навколо нього, то він не є підходящим кандидатом на посаду міністра.

Він мав на увазі розслідування проти Турека через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

"Звичайно, я поважаю те, що у нас діє презумпція невинуватості, що проти Філіпа Турека не порушена справа. Але від політиків ми все-таки очікуємо дещо більше, ніж лише те, що вони не мають конфлікту із законом", – сказав президент Чехії.

"Я вважаю, що, як мінімум, Філіп Турек повинен абсолютно ретельно і відповідально пояснити все, що відбувається навколо нього, бо інакше це створює враження, що він справді не є відповідною особою для будь-якої міністерської посади", – додав Павел.

Лідер руху ANO Андрей Бабіш, який прагне стати премʼєр-міністром Чехії, минулого тижня передав президенту Петру Павелу список кандидатів у міністри, погоджених майбутньою коаліцією.

Турека, який раніше претендував на посаду міністра закордонних справ Чехії, попри скандал номінували міністром з питань довкілля.

