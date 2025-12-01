Президент Чехии намекнул, что не одобрит скандального кандидата в министры Турека

Чешский президент Петр Павел в понедельник раскритиковал кандидата в министры окружающей среды Филипа Турека, дав понять, что склонен отклонить его кандидатуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Чешское телевидение.

По словам Павла, если Турек – почетный председатель правой партии "Автомобилисты" – не сможет объяснить все обстоятельства, происходящие вокруг него, то он не является подходящим кандидатом на должность министра.

Он имел в виду расследование против Турека из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев, а также обвинения со стороны его бывшей девушки в насилии.

"Конечно, я уважаю то, что у нас действует презумпция невиновности, что против Филиппа Турека не возбуждено дело. Но от политиков мы все-таки ожидаем нечто большее, чем только то, что они не имеют конфликта с законом", – сказал президент Чехии.

"Я считаю, что, как минимум, Филипп Турек должен абсолютно тщательно и ответственно объяснить все, что происходит вокруг него, иначе это создает впечатление, что он действительно не является подходящим лицом для любой министерской должности", – добавил Павел.

Лидер движения ANO Андрей Бабиш, который стремится стать премьер-министром Чехии, на прошлой неделе передал президенту Петру Павелу список кандидатов в министры, согласованных будущей коалицией.

Турека, который ранее претендовал на должность министра иностранных дел Чехии, несмотря на скандал номинировали министром по вопросам окружающей среды.

Читайте также: Компромисс от Бабиша: что блокирует смену власти в Чехии и возможны ли неприятные сюрпризы.