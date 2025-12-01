У ЄС засмучені, що план з надання Україні 2 млн боєприпасів у 2025 році ще не реалізований

Ініціатива високої представниці ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Каї Каллас з надання Україні протягом 2025 року 2 млн пострілів боєприпасів, на жаль, досі не реалізована.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, про це заявила сама Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони.

Каллас не задоволена тим, що ЄС досі не вдалося зібрати 2 млн боєприпасів для України у 2025 році.

"Щодо ініціативи щодо боєприпасів, я з жалем мушу сказати, що ми ще не досягли мети", – констатувала Каллас.

Проте вона розповіла, що "сьогодні одна держава-член повідомила мені, що найближчими тижнями вони ухвалять ще одне рішення, яке у тому числі зробить внесок в ініціативу щодо боєприпасів".

"Сьогодні ми також слухали міністра оборони (України) Шмигаля щодо потреб, які вони мають, а також його заклик до держав-членів робити більше", – розповіла головна дипломатка ЄС.

Вона уточнила, що насамперед зараз українці "потребують дронів та інших спроможностей", але "їм все ще потрібні боєприпаси".

"Тож робота в цьому напрямку все ще триває", – запевнила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", Каллас також висловила побоювання, що під час перемовин про встановлення миру в Україні за участі США та Росії основний тиск буде спрямований на Україну, з метою примусити її піти на поступки.

Нагадаємо, що у вересні 2025 глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що країни Євросоюзу мають намір зарезервувати для України 2 млн артилерійських снарядів вже до жовтня. Тоді Каллас повідомила, що держави-учасниці ініціативи вже знайшли 80% боєприпасів від обіцяної кількості.

У квітні 2025 Каллас повідомляла, що зібрала вже третину з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів.

Президент Чехії Петр Павел своєю чергою заявив, що чехи вже почали готувати поставки боєприпасів в Україну на 2026 рік.

