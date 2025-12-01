В ЕС расстроены, что план по 2 млн боеприпасов для Украины в 2026 году еще не завершен

Инициатива высокой представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас по предоставлению Украине в течение 2026 года 2 млн выстрелов боеприпасов, к сожалению, до сих пор не реализована.

Как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом заявила сама Каллас после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны.

Каллас недовольна тем, что ЕС до сих пор не удалось собрать 2 млн боеприпасов для Украины в 2026 году.

"Относительно инициативы по боеприпасам, я с сожалением должна сказать, что мы еще не достигли цели", – констатировала Каллас.

Однако она рассказала, что "сегодня одно государство-член сообщило мне, что в ближайшие недели они примут еще одно решение, которое в том числе внесет вклад в инициативу по боеприпасам".

"Сегодня мы также слушали министра обороны (Украины) Шмыгаля относительно их потребностей, а также его призыв к государствам-членам делать больше", – рассказала главный дипломат ЕС.

Она уточнила, что прежде всего сейчас украинцы "нуждаются в дронах и других возможностях", но "им все еще нужны боеприпасы".

"Поэтому работа в этом направлении все еще продолжается", – заверила Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", Каллас также выразила опасения, что во время переговоров об установлении мира в Украине с участием США и России основное давление будет направлено на Украину, с целью принудить ее пойти на уступки.

Напомним, что в сентябре 2025 года глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза намерены зарезервировать для Украины 2 млн артиллерийских снарядов уже к октябрю. Тогда Каллас сообщила, что государства-участники инициативы уже нашли 80% боеприпасов от обещанного количества.

В апреле 2025 года Каллас сообщала, что собрала уже треть из обещанных Украине 2 млн боеприпасов.

Президент Чехии Петр Павел в свою очередь заявил, что чехи уже начали готовить поставки боеприпасов в Украину на 2026 год.