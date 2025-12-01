На юге Германии устроили поджог на благотворительной рождественской ярмарке

В городе Шорндорф, что в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии, неизвестный поджог более половины ларьков на рождественской ярмарке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Мэр Шорндорфа Макс Шмадерер сказал, что на ярмарке установили 14 лавок. В ночь на воскресенье неизвестный поджог несколько мест, в результате чего восемь лавок были повреждены.

Пожарные смогли потушить огонь, что предотвратило более серьезные разрушения – в частности, повреждение жилых домов поблизости. Ущерб оценили в несколько тысяч евро.

Шмадерер назвал инцидент "атакой на волонтерство", поскольку на ярмарке собирали деньги благотворительные организации, которые помогают молодежи или решают другие социальные вопросы.

"Люди были уже напуганы. Но они не сдались. Посещаемость была очень удовлетворительной", – сказал мэр Шорндорфа.

По подозрению в поджоге полиция разыскивает мужчину, который, как считается, был одет в темную одежду с отбивными полосами на обуви, на уровне колен и на верхней части тела.

Как сообщалось, во французском Страсбурге 27 ноября работники, ухаживающие за зелеными насаждениями, обнаружили в кустах недалеко от рождественской ярмарки исправный пистолет и патроны.

В немецком Магдебурге полиция и торговцы спорили о целесообразности традиционной рождественской ярмарки в центре города, которая рискует стать мишенью для экстремистов, и о том, кто несет ключевую ответственность за меры безопасности.